İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

FIRAT VE DİCLE NEHİRLERİ BÖLGESİNDE YAŞIYOR

Bilim insanları tarafından Trionychidae familyasından olduğu belirtilen ve dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığı belirtilen Latince ismi 'Rafetus euphraticus' olan kaplumbağanın oldukça yumuşak bir kabuğu bulunduğu, ömrünün büyük bölümünü dipte çamura gömülü olarak geçirdiği belirtildi. Güneşlenmek için nadiren su dışına çıktığı ifade edilen Fırat Kaplumbağası, deri ve ağız içi solunum yaptığı için uzun süre su altında kalabiliyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde de bulunan kaplumbağanın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve soyunun tehlike altında olduğu biliniyor.

