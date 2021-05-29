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İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

İstanbul Beylikdüzü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kaplumbağa bulundu. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Fırat kaplumbağası, Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan bu canlının bölgeye nasıl geldiği de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:42
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İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

Beylikdüzü'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan 'fırat kaplumbağası' bulundu. kaplumbağa, doğa koruma milli parklar görevlilerine teslim edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip, yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

Belediye görevlilerinden Tamer İnalbay, 20 gün boyunca dalış yaparak buldukları kaplumbağa ile ilgili, "Dışarıdan buraya bırakılmış olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun hassas olması nedeniyle canlıya zarar verecek bir alet kullanmadan, uzun uğraşlar sonucu yakaladık. Daha sonra zarar görmeyeceği, kendi doğal ortamına bırakılması için Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim ettik." dedi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

FIRAT VE DİCLE NEHİRLERİ BÖLGESİNDE YAŞIYOR
Bilim insanları tarafından Trionychidae familyasından olduğu belirtilen ve dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşadığı belirtilen Latince ismi 'Rafetus euphraticus' olan kaplumbağanın oldukça yumuşak bir kabuğu bulunduğu, ömrünün büyük bölümünü dipte çamura gömülü olarak geçirdiği belirtildi. Güneşlenmek için nadiren su dışına çıktığı ifade edilen Fırat Kaplumbağası, deri ve ağız içi solunum yaptığı için uzun süre su altında kalabiliyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde de bulunan kaplumbağanın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve soyunun tehlike altında olduğu biliniyor.

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İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kırmızı listede bulunuyor! Nesli tehlike altında

Endemik türdeki Fırat Kaplumbağası'nın bulunduğu bölgedeki biyolojik gölet, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamıyla doğal olarak bitki ve bakteri yardımıyla temizlenirken, içerisinde üç çeşit balık, su sümbülleri, nilüferler, su zakkumları, su nanesi ve farklı türde birçok kaplumbağayı da barındırıyor. Ayrıca bahçede mutluluğu simgeleyen ve sakura adı verilen kiraz, çam ve bambu klasik üçlü Japon bitkisi çeşitleri de bulunuyor.