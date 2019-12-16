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İstanbul Bakırköy'de korkunç olay! Polis baba ve iki oğlunu tekrar gözaltına aldı
Bakırköy Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:15
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