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İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da sabah ezanı saati değişti. Vatandaşlar uzun süredir namazı kılıp işe yetişememekten şikayet ediyordu. İstanbul Müftülüğü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Açıklamanın ardından sabah namazının saati merakla araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da sabah ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan namaz vakitleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:47
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İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Müftülük, kış günlerinde sabah mesaisine yetişme sorunu oluştuğunu belirten vatandaşların talebi üzerine sabah ezanı saatinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

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İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da sabah ezanının okunacağı saat değişti. İstanbul İl Müftülüğü konuya ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda, vatandaşlardan gelen talebe dikkat çekildi. Müftülük'ten tarafından yayımlanan metinde, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmenin ardından yarın sabah namazını vaktinde kılmak isteyenler arayışlara başladı. Peki, İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

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İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA SABAH EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul'da yarın itibarıyla sabah ezanı imsak ile birlikte okunacak. İstanbul'da imsak vakti 06.21 olarak görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit namazları sayfasından bilgiyi teyit edebilir, diğer günlerdeki imsak saatlerine bakabilirsiniz. Aşağıdaki link ile vakit namazları sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?

İSTANBUL'DA SABAHNAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı sabah namazının ezandan 30 dakika sonra kılınacağını belirtiyor. Ezan okunur okunmaz namaz kılınmamalı ve en az 30 dakika geçmesi beklenmeli. Buna göre sabah namazı yarın 6.51 itibarıyla kılınabilir.