İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul'da sabah ezanının okunacağı saat değişti. İstanbul İl Müftülüğü konuya ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda, vatandaşlardan gelen talebe dikkat çekildi. Müftülük'ten tarafından yayımlanan metinde, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmenin ardından yarın sabah namazını vaktinde kılmak isteyenler arayışlara başladı. Peki, İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...