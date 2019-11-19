İstanbul 20 Kasım sabah ezanı saati değişti! İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak?
İstanbul'da sabah ezanı saati değişti. Vatandaşlar uzun süredir namazı kılıp işe yetişememekten şikayet ediyordu. İstanbul Müftülüğü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun taleplere binaen 20 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Açıklamanın ardından sabah namazının saati merakla araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da sabah namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da sabah ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan namaz vakitleri...
Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:34Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:47