HaberlerGaleriİsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...
İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...
İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan-ı Şerif'in 14. gününe ulaştık. Bu günde Müslümanlara namazın ardından İsra suresinin 105 ve 106. ayetinin okunması tavsiye edilmiştir. Bu mübarek zamanlardan yararlanarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler detaylarını araştırıyor. Peki İsra suresinin fazileti ve önemi nedir? 105 ve 106. ayette ne anlatılmaktadır?