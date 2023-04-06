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Haberler Galeri İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan-ı Şerif'in 14. gününe ulaştık. Bu günde Müslümanlara namazın ardından İsra suresinin 105 ve 106. ayetinin okunması tavsiye edilmiştir. Bu mübarek zamanlardan yararlanarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler detaylarını araştırıyor. Peki İsra suresinin fazileti ve önemi nedir? 105 ve 106. ayette ne anlatılmaktadır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:20
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İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

On bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart Perşembe günü başladı. 5 Nisan itibarıyla 14. günü idrak edilecek olan Ramazan-ı Şerif'in bu gününde İsra suresinin okunması tavsiye edilmektedir. Peki İsra suresinin fazileti ve önemi nedir? 105 ve 106. ayette ne anlatılmaktadır? İşte Türkçe ve Arapça okunuşu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

RAMAZAN'IN 14. GÜNÜ HANGİ DUA OKUNUR?

23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayının 14. günü 5 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan'ın 14. günü İsra suresi 105. ve 106. ayetleri okunur. Ramazanın 14. Günü ikindi namazından sonra iftardan önce kim bu ayeti okuyup bir bardak suya üfleyip orucunu onunla açarsa, dünya ahiret bütün dert elem ve kederlerini alacağına inanılır.

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İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

İSRA SURESİ KAÇINCI CÜZ?

İsra suresi 15. Cüzdür. İsra, Hz. Peygamberin bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesini ifade etmektedir. Bu yüzden İsra kelimesi 'Gece Yürüyüşü' anlamına gelmektedir.

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İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

İSRA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

İsra Suresi Arapça olarak kolayca okunabilir. Arap harflerini bilmiyor olsanız dahi Latin harfleri ile yazılmış halinden okuyarak da büyük sevaplar kazanabilirsiniz. Günümüzde birçok kişinin araştırdığı İsra Suresi kişilere çok önemli mesajlar veren bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in 17. Suresidir. Bu sure faziletleri bakımından oldukça zengin kabul edilen değerli surelerden biridir. ismini ise birinci ayet içerisinde geçen 'isra' kelimesinden alır. İsra Suresi 105. ve 106.ayetinin okunuşu şu şekildedir:

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İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

105.Ve bil hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

106.Ve kur'anen feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla