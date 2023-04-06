İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Ramazan ayının ortalarında okunacak sureler | Türkçe Arapça...

İSRA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

İsra Suresi Arapça olarak kolayca okunabilir. Arap harflerini bilmiyor olsanız dahi Latin harfleri ile yazılmış halinden okuyarak da büyük sevaplar kazanabilirsiniz. Günümüzde birçok kişinin araştırdığı İsra Suresi kişilere çok önemli mesajlar veren bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in 17. Suresidir. Bu sure faziletleri bakımından oldukça zengin kabul edilen değerli surelerden biridir. ismini ise birinci ayet içerisinde geçen 'isra' kelimesinden alır. İsra Suresi 105. ve 106.ayetinin okunuşu şu şekildedir: