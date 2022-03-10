Isparta'da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

Isparta'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR, yedi araca çarptı. Kaza sonucunda 11 kişi yaralanırken 1 kişi yaşamını yitirdi. Annesi feci şekilde can veren adamın sinir krizi geçirdiği görülürken, kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan Barış Aslan facia anlarını ''TIR önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Çarpışma anı deprem gibi oldu. TIR herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik'' sözleriyle anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 10.03.2022 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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