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Haberler Galeri Isparta'da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

Isparta'da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

Isparta'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR, yedi araca çarptı. Kaza sonucunda 11 kişi yaralanırken 1 kişi yaşamını yitirdi. Annesi feci şekilde can veren adamın sinir krizi geçirdiği görülürken, kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan Barış Aslan facia anlarını ''TIR önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Çarpışma anı deprem gibi oldu. TIR herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik'' sözleriyle anlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 16:36
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Isparta’da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

Isparta'da kontrolden çıkan tır, yedi araca çarptı. Feci kazada içlerinde çocuklarında oduğu 11 kişi yaralanırken 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Kazada annesi ölen acılı adam sinir krizi geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Isparta’da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

7 ARACA ÇARPTI

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşti.

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Isparta’da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

Edinilen bilgiye göre, Metin Demir'in hakimiyetindeki 07 MPA 02 plakalı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 06 AEV 158, 34 DYB 937, 35 EA 8555, 32 K 5232, 34 ME 060 ve 03 LS 250 plakalı 7 araca çarptı.

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Isparta’da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

4'Ü ÇOCUK 11 AĞIR YARALI

Kazanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü.

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Isparta’da kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti geçti! Annesini görünce sinir krizi geçirdi | Kazazede: Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik

Çarpışmanın şiddetiyle araçların içerisinde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi ağır yaralandı.