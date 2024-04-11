Isparta'da dehşet! Gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı

Son dakika haberine göre Isparta'da gece kulübünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 11.04.2024 06:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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