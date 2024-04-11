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Isparta'da dehşet! Gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı

Son dakika haberine göre Isparta'da gece kulübünde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 11.04.2024 06:21
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Isparta’da dehşet! Gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı

Olay, gece saatlerinde Gülistan Mahallesi 139 Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

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Isparta’da dehşet! Gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı

Edinilen bilgiye göre, Galip K. ile Mehmet Çuhadar (39) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Isparta’da dehşet! Gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Isparta’da dehşet! Gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı.

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Isparta’da dehşet! Gece kulübündeki silahlı kavgada kan aktı

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.