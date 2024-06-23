Isparta'da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki Furkan hastanelik oldu | Baba isyan etti: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunsun

Her geçen gün artan başıboş köpek sorunu minik bedenlere kabusu yaşatmaya devam ediyor. Son örneği ise Isparta'dan geldi. Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki Furkan Çakır, yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı. Konuya ilşkin konuşan baba İbrahim Çakır, sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

Giriş: 23.06.2024 21:15 Güncelleme: 23.06.2024 21:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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