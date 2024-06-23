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Isparta'da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki Furkan hastanelik oldu | Baba isyan etti: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunsun

Her geçen gün artan başıboş köpek sorunu minik bedenlere kabusu yaşatmaya devam ediyor. Son örneği ise Isparta'dan geldi. Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki Furkan Çakır, yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı. Konuya ilşkin konuşan baba İbrahim Çakır, sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

Giriş: 23.06.2024 21:15 Güncelleme: 23.06.2024 21:43
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Isparta’da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki Furkan hastanelik oldu | Baba isyan etti: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunsun

Her geçen gün artan başıboş köpek sorunu minik bedenlere kabusu yaşatmaya devam ediyor.

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Isparta’da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki Furkan hastanelik oldu | Baba isyan etti: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunsun

Bunun son örneği ise Isparta'nın Sav beldesinde yaşandı.

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Isparta’da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki Furkan hastanelik oldu | Baba isyan etti: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunsun

Fatih Mahallesi'nde arkadaşını çağırmak için dışarı çıkan Furkan Çakır'a sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçarken duvardan atlayan çocuk kolundan yaralandı.

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Isparta’da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki Furkan hastanelik oldu | Baba isyan etti: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunsun

Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı.

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Isparta’da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki Furkan hastanelik oldu | Baba isyan etti: Sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunsun

"KOLU TERS DÖNMÜŞ"

Baba İbrahim Çakır, gazetecilere, "Çocuğum yüksek duvardan atladıktan sonra Allah'a çok şükür köpekler de duvardan atlamamış.