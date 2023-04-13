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İslahiye'deki kalıcı konutlar yüzünü gösterdi! Bakan Kurum'dan önemli paylaşım: 365. gününde teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini ve bir yıl sonra vatandaşlara teslim edeceklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 13:00
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İslahiye’deki kalıcı konutlar yüzünü gösterdi! Bakan Kurum’dan önemli paylaşım: 365. gününde teslim edeceğiz

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep İslahiye'deki kalıcı afet konutlarının inşasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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İslahiye’deki kalıcı konutlar yüzünü gösterdi! Bakan Kurum’dan önemli paylaşım: 365. gününde teslim edeceğiz

"Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor." ifadelerini kullanan Kurum, ayrıca yapım sürecine başlanan konutların videosunu da paylaştı.

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İslahiye’deki kalıcı konutlar yüzünü gösterdi! Bakan Kurum’dan önemli paylaşım: 365. gününde teslim edeceğiz

KONUTLAR YÖRESEL MİMARİYE VE DOKUYA UYGUN OLARAK İNŞA EDİLİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 ilde yeni şehirler kurulurken, yatay mimariye önem veriliyor ve zemin artı 4 katı geçmeyecek şekilde konutların yapımı hedefleniyor.

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İslahiye’deki kalıcı konutlar yüzünü gösterdi! Bakan Kurum’dan önemli paylaşım: 365. gününde teslim edeceğiz

Konutlar yöresel mimariye ve dokuya uygun olarak inşa ediliyor. Buna göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 bin 421 konutun ihalesi tamamlanırken, 2 bin 306'sının yapımına başlanıldı.

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İslahiye’deki kalıcı konutlar yüzünü gösterdi! Bakan Kurum’dan önemli paylaşım: 365. gününde teslim edeceğiz

İlçede 17 bloktan ve 399 daireden oluşan projelerin zemin artı 4 katlı ilk blokunda tünel kalıp çalışması, kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlandı.