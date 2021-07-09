09 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

Antalya'da ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle bir iş yerine girdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücünün, akıllara durgunluk veren kazası maddi hasarla atlatıldı. Olay anında iş yerinde olmayan Hasan Yiğit, gelen telefonla şoka uğradı. İş yerine dalan aracın görüntülerini izleyen dükkan sahibinin yorumu ise herkesi güldürdü.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:12
  • 1
  • 12
İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Babasının ortağının otomobilini alan 17 yaşındaki K.B., Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde gezintiye çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

Direksiyon başında uyuduğu için otomobilin hakimiyetini kaybettiği iddia edilen K.B., kaldırım üzerinde sürüklendikten sonra internet altyapı trafosunu yıkıp iş yerine girdi.

  • 3
  • 12
İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

Kazadan yara almadan kurtulan K.B., bir süre olay yerinde durduktan sonra hızla uzaklaştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

  • 4
  • 12
İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

İş yeri sahibi Hasan Yiğit, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kazada iş yerinde 5 bin liralık zarar oluştu. Kaldırımdaki bir haberleşme firmasının altyapı trafosu da zarar gördü.

  • 5
  • 12
İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yan şekilde kayarak kaldırım üzerinde kıvılcımlar çıkararak ilerlemesi ve iş yerine girdiği anlar yer aldı.