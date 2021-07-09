İş yeri sahibi görüntüleri izleyince kendini tutamadı! Facianın eşiğinden dönüldü

Antalya'da ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle bir iş yerine girdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücünün, akıllara durgunluk veren kazası maddi hasarla atlatıldı. Olay anında iş yerinde olmayan Hasan Yiğit, gelen telefonla şoka uğradı. İş yerine dalan aracın görüntülerini izleyen dükkan sahibinin yorumu ise herkesi güldürdü.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL