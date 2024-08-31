İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! Muayenede ortaya çıkan gerçek

BEDEL ÖDEYECEKSİN

Lara B. olayın ardından evi terk eden İbrahim B'ye "Sen beni kandırırsan iftiraya da hazır olursun. Bedel ödeyeceksin. Cezaevine gireceksin. Adli Tıp sonuçlarının gelmesi 4 ay. Evet seni tecavüzle suçluyorum. Hürriyeti alıkoyma ile falan en az 20 yıllık ceza ile bekle ve gör." şeklinde tehdit mesajları gönderdi.