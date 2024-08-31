31 Ağustos 2024, Cumartesi
İş kadınının tecavüz iddiası yalan çıktı! Muayenede ortaya çıkan gerçek
Beşiktaş'ta ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B., geçtiğimiz yıl sevgilisi İbrahim B.'nin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine ünlü iş kadını, İbrahim B.'nin sevgilisinin evine girerek başında bardak kırdığını ve tecavüz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 14:25