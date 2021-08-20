İranlı ressam üzerine 3 yıl çalıştı: Fatih Sultan Mehmet Han'ın gerçek resmi herkesi şaşırttı!

Fatih Sultan Mehmet Han... Hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en etkili sultanlarından. Fatih Sultan Mehmet'i özel kılan yalnızca İstanbul'un fethi değil, onun bir rönesans münevveri olması da tarihçilerin dikkat çektiği hususlardan. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, tarihçilerle çalıştığı 3 yılın ardından Osmanlı padişahlarının resimlerini yaptı. 36 Osmanlı padişahı arasında en çok dikkat çeken isim ise hiç kuşkusuz Fatih Sultan Mehmet oldu. İşte İranlı ressamın gözünden Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi...