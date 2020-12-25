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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız
iPohe telefon kullananlar kameranın yanındaki küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz ama ne işe yaradığını bilmediğimiz detaylar... İşte öğrenince çok şaşıracağız o bilgiler...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 21:35
Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...
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Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.
Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.
Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.
Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?