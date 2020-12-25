iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız

iPohe telefon kullananlar kameranın yanındaki küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz ama ne işe yaradığını bilmediğimiz detaylar... İşte öğrenince çok şaşıracağız o bilgiler...