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iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız

iPohe telefon kullananlar kameranın yanındaki küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz ama ne işe yaradığını bilmediğimiz detaylar... İşte öğrenince çok şaşıracağız o bilgiler...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 21:35
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iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız

Kullandığımız telefon, giydiğimiz pantolonlar, sürekli karşılaştığımız ve "acaba neden?" diye düşündüren o detaylar hakkındaki gerçeklere gelin birlikte bakalım...

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iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız

Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.

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iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız

Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.

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iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız

Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.

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iPhone telefon kullananlar kameradaki o detaya dikkat! Çok şaşıracaksınız

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