İnternet fenomenleri elleriyle timsah yakaladı! Bakın timsahın içinden ne çıktı

Farklı video içerikleriyle YouTube'daki kanallarından kendilerini dünyaya duyuran 2 arkadaş bu kez elleriyle timsah yakaladı. Dünyanın merakla izlediği 2 çılgın internet fenomeni herkesi şaşkına çevirdi. Genç fenomenler elleriyle yakaladığı timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar şaşırttı.