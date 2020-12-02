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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İnternet fenomenleri elleriyle timsah yakaladı! Bakın timsahın içinden ne çıktı İnternet fenomenleri elleriyle timsah yakaladı! Bakın timsahın içinden ne çıktı
Farklı video içerikleriyle YouTube'daki kanallarından kendilerini dünyaya duyuran 2 arkadaş bu kez elleriyle timsah yakaladı. Dünyanın merakla izlediği 2 çılgın internet fenomeni herkesi şaşkına çevirdi. Genç fenomenler elleriyle yakaladığı timsahı pişirmek için kolları sıvarken, hayvanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Giriş Tarihi: 02.12.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 08:28
İnternet dünyasının son yıllarına damga vuran fenomenler, bu kez doğadaki çılgınlıklarıyla dikkat çekti. Elleriyle bir timsah yakalayan 2 arkadaş, içinden çıkanlar karşısında şaşkına döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya fenomenleri timsahın içnden çıkanları kendi kanallarında yayınladı. Youtube'da River Delicious adlı kanalın sahipleri son zamanların en ilginç videosuna imza attı.
Dünyanın merakla izlediği görüntüler sosyal medyayı salladı.
Elleriyle yakaladığı timsahı yemek isteyen iki kişi herkesi şaşırttı.