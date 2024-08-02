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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı?

Sabah saatlerinde Instagram'a giriş yapmaya çalışan milyonlarca kullanıcı, beklenmedik bir erişim sorunuyla karşılaştı. Türkiye genelinde sosyal medya kullanıcıları, popüler platformun çöktüğünü düşünerek "Instagram çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı? İşte haberin detayı!

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 10:38
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Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı?

2 Ağustos 2024 sabahı, milyonlarca kullanıcı Instagram'a giriş yapmaya çalıştıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. "Instagram çöktü mü?" sorusu sosyal medya gündemini hızla doldururken birçok kullanıcı platformun neden açılmadığını ve bu erişim sorununun ne zaman çözüleceğini merak ediyor.

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Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), resmi internet sitesinde yaptığı açıklamayla, Instagram'a Türkiye'den erişimin bu sabah itibarıyla engellendiğini duyurdu.

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Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Mesajlaşma uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor.

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Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı?

Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

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Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 2 Ağustos İnstagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, neden kapatıldı?

INSTAGRAM HAKKINDA

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir.