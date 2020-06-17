İnsanlık ilk kez tanıklık ediyor: Akdeniz tropikleşiyor

"SON 25 YILDA HIZLANDI"

Lessepsiyen türlerin Doğu Akdeniz'e göçünün, son 25 yılda deniz sıcaklığındaki genel artışla birlikte hızlanarak 'tropikleşme' prosesini gerçekleştirdiğini ifade eden Ayas, "En büyük faktör Süveyş Kanalının açılması. Ama 1900'lerin başından bugüne baktığımızda sıcaklık ve tuzluluk derecelerinde bir yükselme görüyoruz. Bu, Akdeniz'in hem oşinolojik şartları hem de tür geçişiyle biyoçeşitlilik açısından bir değişimi beraberinde getiriyor. Bu süreç, özellikle genel iklimsel ısınmanın artan aşaması olan 1990'dan itibaren daha hızlı bir şekilde yol alıyor. Ana popülasyondan bazı bireyler Akdeniz'e geçiyorlar, yerleşiyorlar ve popülasyon kuruyorlar. Akdeniz'de artık bu türlerin varlığından bahsedebiliyoruz. Bunlar arasında balon balıkları, aslan balıkları gibi çok bilinen türler var. Bunlar Süveyş Kanalından Akdeniz'e geçmiş, popülasyon kurmuş, burada üremiş ve dağılımını da hala sürdüren türler" diye konuştu.