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İnsanlık ilk kez tanıklık ediyor: Akdeniz tropikleşiyor
İnsanlık, dünyanın oluşum sürecinde milyonlarca yıl önce yaşanan değişimlere bugün ilk kez Akdeniz'de tanıklık ediyor. Dünyada insanın tanık olduğu ilk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz tropikleşiyor. Deniz bilimcilerini heyecanlandıran bu değişim, özellikle son 25 yılda Doğu Akdeniz'de hızla gerçekleşirken, Mersin Körfezi, Türkiye'de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yerlerin başında geliyor.
Giriş Tarihi: 17.06.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 12:49
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