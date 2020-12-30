İnsanlık 350 bin yıl önce bunu kullanmış! Tarihe yeniden yazacak buluş

Keşiften önce, bu tür araçların yaklaşık 200 bin yıl öncesine kadar düşünülmüyordu. Araştırmacılar, söz konusu aletin insanların ilk ataları tarafından tarafından 'hassas aşındırma' için kullanılmış olabileceğini söyledi,, ancak tam olarak hangi amaç kullanıldığı hala tam olarak bilinmiyor.