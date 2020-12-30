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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İnsanlık 350 bin yıl önce bunu kullanmış! Tarihe yeniden yazacak buluş İnsanlık 350 bin yıl önce bunu kullanmış! Tarihe yeniden yazacak buluş Son dakika: İnsanlık 350 bin yıl önce bunu kullanmış! Tarihe yeniden yazacak buluş... İnsanlık tarihine ilişkin dünyanın dört bir yanında yürütülen çalışmalardan, heyecan veren haberler geliyor. İsrail'deki Tabun Mağarası'nda yürütülen çalışmalarda yaklaşık 350 bin yıllık olduğu anlaşılan yeni kalıntılar bulundu. Yeni keşif insanlık tarihine yeni bir soluk kazandırdı. Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:44 350 BİN YILLIK
Arkeologlar, yaklaşık 350 bin yıl öncesine dayanan, bileme veya kazıma için kullanılan tarihin bilinen en eski aletini bulduklarına açıkladı. Kuzey İsrail'deki Tabun Mağarası'nda bulunan yuvarlak taş, modern insan homo sapiensten en az 50 bin yıl öncesine dayanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Keşiften önce, bu tür araçların yaklaşık 200 bin yıl öncesine kadar düşünülmüyordu. Araştırmacılar, söz konusu aletin insanların ilk ataları tarafından tarafından 'hassas aşındırma' için kullanılmış olabileceğini söyledi,, ancak tam olarak hangi amaç kullanıldığı hala tam olarak bilinmiyor.
İsrail'in Hayfa kenti yakınlarındaki Karmel Dağı'nda bulunan Tabun Mağarası, ilk olarak 1920'lerde İngiliz arkeolog Dorothy Garrod tarafından keşfedildi. Yapılan kazılar, oradaki en az 500 bin yıl öncesine dayanan hominid (insanların ilk ve ilkel ataları) faaliyetlerini gösteriyor. Mağarada keşfedilen çakmaktaşı parçaları, ayrıca ateşi kontrol eden insanlara dair en eski bulgularını içeriyor.
YÜZEYLERİ KAZIMAK İÇİN KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Bununla birlikte, mineral dolomitten yapılan alet ilk olarak 1960'larda ortaya çıktı, ancak basit görünümü, onlarca yıldır büyük ölçüde göz ardı edilmesine neden oldu. Daha yakın zamanlarda, Hayfa Üniversitesi'nin Zinman Arkeoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından mağarada bulunan öğeleri yeniden değerlendirme çabalarının bir parçası olarak yeniden incelendi.
Söz konusu aletin yumuşak hayvan postları ve kaldırım taşları işlemek için kullanıldığını varsayılıyor, ancak giysi veya başka bir amaç için olup olmadığı hala bir gizem.