Camide çocukların yüreğine dokunan oyun dünya gündeminde! İmam sosyal medyada viral oldu

İstanbul Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun, çocuklara namazı sevdirmek için hayata geçirdiği 'Teravih Treni' fikri Türkiye'nin gündemine oturdu. Binlerce kez paylaşılan görüntüleri paylaşanlardan biri de dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid oldu. SABAH o camiye gitti ve hem 'Teravih Treni' fikrinin mimarı imam Mahmut Eroğlu ile hem de trenin çocuk yolcularıyla konuştu. İmam Eroğlu, "Diyanet İşleri Başkanımız, 'Ailecek camiye bekliyoruz' demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik. 'Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.