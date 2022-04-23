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Camide çocukların yüreğine dokunan oyun dünya gündeminde! İmam sosyal medyada viral oldu

İstanbul Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun, çocuklara namazı sevdirmek için hayata geçirdiği 'Teravih Treni' fikri Türkiye'nin gündemine oturdu. Binlerce kez paylaşılan görüntüleri paylaşanlardan biri de dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid oldu. SABAH o camiye gitti ve hem 'Teravih Treni' fikrinin mimarı imam Mahmut Eroğlu ile hem de trenin çocuk yolcularıyla konuştu. İmam Eroğlu, "Diyanet İşleri Başkanımız, 'Ailecek camiye bekliyoruz' demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik. 'Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.04.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 14:18
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Camide çocukların yüreğine dokunan oyun dünya gündeminde! İmam sosyal medyada viral oldu

CAMİİ ÇOCUKLARIN ZİHNİNDE TATLANDI
"Yavrularımızın zihninde caminin çok farklı olması lazım. Çünkü bu çocuklar memleketin ve milletimizin geleceği. Geçtiğimiz sene ben cemaate 'Çikolata Çocuk Marketi' açacağımı söylemiştim. Beni garipseyenler oldu. "Caminin içinde market mi olur?" dediler.

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Camide çocukların yüreğine dokunan oyun dünya gündeminde! İmam sosyal medyada viral oldu

Sonra cemaatle birlikte kurdele kestik ve marketimizi açtık. Ramazan ayı gelince biz de her akşam teravihten sonra çocuklara süt ve çikolata vermeye başladık. Çocuklar süt ve çikolata sırasına girmişti benimde birden aklıma geldi ve "Hadi çocuklar trencilik oynayalım" dedim.

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Camide çocukların yüreğine dokunan oyun dünya gündeminde! İmam sosyal medyada viral oldu

Çünkü bu işin çocukların zihninde daha da tatlanacağına inandım. Ayrıca çocuklar camiyi gezerken camiyi de tanıyıp öğretiyor, aynı zamanda eğitici de bir tren. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz.

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Camide çocukların yüreğine dokunan oyun dünya gündeminde! İmam sosyal medyada viral oldu

BELLA HADİD'TEN BANGLADEŞ BAŞBAKANINA KADAR...
"Bu kadar yankı oluşturmasını beklemiyordum. İlk çıkan fotoğraf benim kızım Rabia'nın öylesine çektiği bir fotoğraftı. Sosyal medyada çok güzel tepkiler aldık, telefonlarımız susmadı. Ertesi gün bir baktık trenimiz dünyayı dolaşmaya başladı. Bella Hadid'ten Bangladeş Başbakanına kadar birçok isim, kurum, kuruluş, kanal bizi paylaştı. Ramazan'ın bereketi bu işe yansıdı.

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Camide çocukların yüreğine dokunan oyun dünya gündeminde! İmam sosyal medyada viral oldu

RAMAZAN ÇOCUKLARA CAMİYİ SEVDİRMEK İÇİN BİR FIRSAT
"Ramazan çocuklara camiyi sevdirmek için bizim için bir fırsattır. Çocukları Ramazan dışında camide bir araya getirmek zor. Diyanet işleri başkanımız; "Ailecek camiye bekliyoruz" demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik. 'Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar.