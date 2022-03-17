İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenlere keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Tek başına akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden Hobbit evi yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomen yorgunluğunu ev içinde yaktığı ateşte pişirdiği eti yiyerek kutladı.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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