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Haberler Galeri İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli

İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenlere keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Tek başına akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden Hobbit evi yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomen yorgunluğunu ev içinde yaktığı ateşte pişirdiği eti yiyerek kutladı.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 11:12
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İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli

YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan videolar izleyenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli

Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden Hobbit evi yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomen yorgunluğunu ev içinde yaktığı ateşte pişirdiği eti yiyerek kutladı.

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İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli
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İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli
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  • 94
İlkel malzemelerle ormanda Hobbit evi yaptı! Hayran kalmamak elde değil | Vahşi doğada hayatta kalma belgeseli