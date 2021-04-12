İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

İlk sahura ne zaman kalkılacak? Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek Ramazan'ın ilk orucu için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sahur vakitleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk sahurun ayın kaçında yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ilk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte haberin detayları...