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İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı
Sahura ne zaman kalkılacak? On bir ayın sultanı Ramazan- Şerif geldi çattı. Oruç tutularak geçirilecek olan mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, ilk sahurun ayın kaçında yapılacağını merak ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile merka edilen sorular yanıt buldu. Peki, ilk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte haberin detayları...