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Haberler Galeri İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

Sahura ne zaman kalkılacak? On bir ayın sultanı Ramazan- Şerif geldi çattı. Oruç tutularak geçirilecek olan mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, ilk sahurun ayın kaçında yapılacağını merak ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvim ile merka edilen sorular yanıt buldu. Peki, ilk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 15:40
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İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

İlk sahura ne zaman kalkılacak? Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek Ramazan'ın ilk orucu için geri sayım başladı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sahur vakitleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk sahurun ayın kaçında yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ilk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte haberin detayları...

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İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. İl il sahur ve iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İL İL 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN...

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İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak. Ancak, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da teravih namazı camilerde kılınmayacak, evlerde idrak edilecek.

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İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

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İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkacağız? 2021 Ramazan ayı sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? Diyanet açıkladı

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.