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İlk kez İstanbul'da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

İstanbul'da orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu noktalardan Adalar'da ek tedbirler alındı. Güneş enerjisiyle çalışan "Kozalak" isimli cihaz, ağaçların gövdelerine yerleştirilip, yangın riski değerini ölçüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangın tehlikesine dair veri toplayan sensörleri adanın çeşitli noktalarına yerleştirirken, yangın halinde istenen bölgeye taşınabilen mobil havuzu da kullanıma soktu.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 11:49
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İlk kez İstanbul’da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Heybeliada'da mevcut tedbirlere ek olarak yangın tehlikesine dair veri toplayan sensörler ve yangın halinde istenen bölgeye taşınabilen mobil havuz sistemi Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

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İlk kez İstanbul’da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

Orman Genel Müdürlüğü, 2020 ve 2021'de meydana gelen orman yangınlarının ardından başlattığı çalışmalar kapsamında Adalar Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Heybeliada'da hayata geçirdiği yeni uygulamaları basına tanıttı.

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İlk kez İstanbul’da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

Bu uygulamalardan biri olarak, adanın yangın açısından riskli 7 değişik noktasına, havanın sıcaklığını, nispi nemini, havadaki karbondioksit miktarını ve hava kalitesini ölçen özel sensörler yerleştirildi ve bu değerler anlık takip edilmeye başlandı. Sensörler aracılığıyla, belirlenen kriterlere uygun olarak tehlike durumunda sistem üzerinden uyarı alınıyor, aynı zamanda günün her anı ölçümler yapılarak veri tabanı oluşturuluyor. Sezon boyunca yapılacak ölçümler ve oluşturulan veri tabanı, yıl sonunda değerlendirilecek ve sistem başarılı olursa diğer yangına hassas yerlerde de kullanılmaya başlanacak.

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İlk kez İstanbul’da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

Heybeliada Domuz tepesi mevkisine yerleştirilen yerli imkan ve teknoloji ile üretilen 60 tonluk mobil havuz da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılmaya başlandı. Yeni ve yerli bir teknoloji olan ve geliştirici firma tarafından ücretsiz kullanıma sunulan sistem, sezon boyunca Heybeliada'da test edilecek.

Alınan tedbirlerin ayrıntılarını anlatan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, Adalar'ın orman varlığı açısından şanslı olduğunu, bununla birlikte yerleşim yerleriyle ormanların iç içe bulunmaları nedeniyle en çok tedbir alınması gereken bölgelerin başında geldiğini söyledi.

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İlk kez İstanbul’da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

Ek tedbirler kapsamında yangın çıkmadan önce uyarıda bulunabilen, sıcaklık artışını da nokta bazlı gösteren bir termal kamera sistemini haziran ayında Büyükada'da kurduklarını hatırlatan Çelik, 150 hektarlık bir orman varlığı bulunan Heybeliada'da hayata geçirdikleri tedbirlerden ilkinin de ağaçlara yerleştirdikleri sensörler olduğunu ve bunların ilk test sonuçlarının olumlu geldiğini bildirdi.

Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"Birincisi sensörler ağaca zarar vermiyor. İkincisi, enerjisini güneşten alarak kendi enerji sorununu çözüyor. Çok yoğun bir şekilde internete ihtiyaç duymadan kendi sistemiyle haberleşiyor ve bize de ihtiyacımız olduğu zaman mesajı iletiyor. Bu açıdan hem yerli olması hem de bizim için kritik bir noktada test ediyor olmamız ve bugüne kadarki test sonuçlarının da olumlu olması bizi gerçekten mutlu ediyor."