İlk kez İstanbul’da denendi! Yangınlara karşı büyük tedbir: Kozalak ağaçlara bağlandı

Heybeliada Domuz tepesi mevkisine yerleştirilen yerli imkan ve teknoloji ile üretilen 60 tonluk mobil havuz da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kullanılmaya başlandı. Yeni ve yerli bir teknoloji olan ve geliştirici firma tarafından ücretsiz kullanıma sunulan sistem, sezon boyunca Heybeliada'da test edilecek.

Alınan tedbirlerin ayrıntılarını anlatan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, Adalar'ın orman varlığı açısından şanslı olduğunu, bununla birlikte yerleşim yerleriyle ormanların iç içe bulunmaları nedeniyle en çok tedbir alınması gereken bölgelerin başında geldiğini söyledi.