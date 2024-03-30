İlk kez duyacaksınız! Meğer klavyedeki J ve F harflerinin üzerindeki çizgiler bu işe yarıyormuş!

Klavyelerdeki F ve J harflerinin altında bulunan çizgiler, bilgisayar kullanıcıları için önemli bir işarettir. Bu çizgiler genellikle küçük ve kabarık olarak tasarlanmıştır ve kullanıcıların dikkatini çeker. Pek çok kişi, bu çizgilerin ne anlama geldiğini merak etmektedir. İşte klavyedeki J ve F harflerinin üzerindeki çizgilerin asıl nedeni...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL