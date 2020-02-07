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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri | Baharın habercisi cemre ne zaman düşüyor?
Cemre ne zaman düşüyor? Havaların ısınmasının habercisi olarak sayılan ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesiyle birlikte baharın geldiğine ve havaların güzelleşmeye başladığına inanılıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılmaktadır. Peki, cemre ne zaman düşecek? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 07.02.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 21:56
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