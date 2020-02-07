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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri | Baharın habercisi cemre ne zaman düşüyor?

Cemre ne zaman düşüyor? Havaların ısınmasının habercisi olarak sayılan ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesiyle birlikte baharın geldiğine ve havaların güzelleşmeye başladığına inanılıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılmaktadır. Peki, cemre ne zaman düşecek? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 21:56
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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri | Baharın habercisi cemre ne zaman düşüyor?

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman düşüyor? Havaların ısınmasının habercisi olarak inanılan cemre ne zaman düşecek sorusu gündem oldu. Peki, baharın müjdecisi olan cemre düştü mü? 1 hafta ile arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemrelerin ilki havaya düşecek. İşte, cemre ne zaman düşüyor sorusunun yanıtı…

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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri | Baharın habercisi cemre ne zaman düşüyor?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur.

1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri | Baharın habercisi cemre ne zaman düşüyor?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri | Baharın habercisi cemre ne zaman düşüyor?

Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, "kasım günleri" ve "Hızır günleri" olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.

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İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri | Baharın habercisi cemre ne zaman düşüyor?

CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.