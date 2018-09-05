İlginç Guinness rekorları

Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 4 bini aşkın rekor yer alıyor. Guinness Rekorlar Kitabı 2017 baskısında yer alan Alman Schmidt'in ağzı yaklaşık dokuz santimetre açılabiliyor. Schmidt, büyük boy bir hamburgeri hiç zorlanmadan ağzına sığdırabiliyor. İngiliz Maxwell Day ise iki ayağını birden 157 derece döndürebiliyor. İngiltere'de yaşayan Ludo adlı kedi ise yaklaşık 92 santimetre uzunluğunda ve dünyanın en uzun kedisi olma rekorunu elinde bulunduruyor. İtalyan dondurmacı Dimitri Panciera'nın, 2 metre uzunluktaki dondurma kepçesi de rekoru elinde tutuyor. Panciera'nın bir diğer rekoru ise külahta en fazla dondurma topunu dengede tutabilen kişi olması. Tek bir külah üzerinde 121 top dondurmayı, devrilmeden tutabiliyor. Avustralyalı Didga, skateboard üzerinde bir dakika içinde 20 farklı numara gösterebilen tek kedi.