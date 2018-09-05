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İlginç Guinness rekorları

Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 4 bini aşkın rekor yer alıyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2018 22:53 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 14:28
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İlginç Guinness rekorları

Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 4 bini aşkın rekor yer alıyor.

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İlginç Guinness rekorları

Guinness Rekorlar Kitabı 2017 baskısında yer alan Alman Schmidt'in ağzı yaklaşık dokuz santimetre açılabiliyor. Schmidt, büyük boy bir hamburgeri hiç zorlanmadan ağzına sığdırabiliyor.

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İlginç Guinness rekorları

İngiliz Maxwell Day ise iki ayağını birden 157 derece döndürebiliyor.

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İlginç Guinness rekorları

İngiltere'de yaşayan Ludo adlı kedi ise yaklaşık 92 santimetre uzunluğunda ve dünyanın en uzun kedisi olma rekorunu elinde bulunduruyor.

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İlginç Guinness rekorları

İtalyan dondurmacı Dimitri Panciera'nın, 2 metre uzunluktaki dondurma kepçesi de rekoru elinde tutuyor.