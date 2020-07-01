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İkranur’a son veda! Tabutuna gül yaprakları döküldü beyaz elbisesi konuldu
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Evine getirilen tabutunun üzerine gül yaprakları dökülürken, beyaz elbisesi konuldu. Annesi ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 01.07.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 14:15
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