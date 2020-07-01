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İkranur’a son veda! Tabutuna gül yaprakları döküldü beyaz elbisesi konuldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Evine getirilen tabutunun üzerine gül yaprakları dökülürken, beyaz elbisesi konuldu. Annesi ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 14:15
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İkranur’a son veda! Tabutuna gül yaprakları döküldü beyaz elbisesi konuldu

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın cenazesi saat 12.30 sıralarında İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi.

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İkranur’a son veda! Tabutuna gül yaprakları döküldü beyaz elbisesi konuldu

Evinin önüne konulan küçük kızın tabutuna annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi sarılarak gözyaşı dökerken, tabutunun üzerine gül yaprakları döküldü, beyaz elbisesi konuldu.

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İkranur’a son veda! Tabutuna gül yaprakları döküldü beyaz elbisesi konuldu

"Biz seni canlı bekliyorduk, ölü mu bulacaktık" diyerek ağlayan anne Nazlı Tirsi güçlüklü sakinleştirildi.

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İkranur’a son veda! Tabutuna gül yaprakları döküldü beyaz elbisesi konuldu

İkranur için evlerinin hemen yanındaki mezarlıkta mezar yeri de hazırlanırken, cenaze namazının İcilli Köyü Camisi'nde saat 15.00'da kılınacağı bildirildi.

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İkranur’a son veda! Tabutuna gül yaprakları döküldü beyaz elbisesi konuldu

Bulancak ilçesinin İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede, geçtiğimiz cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkranur Tirsi saat 18.00 sıralarında inekleri otlatan amcasının yanına gitmek üzere evden ayrılarak bir daha dönmedi.