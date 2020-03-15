ANA SAYFA
İkizi kadar benziyor! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Sesi, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgi odağı olan Yıldız Tilbe şimdi de kızı ile gündemde. Yıldız Tilbe gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin ve torunlarıyla poz verdi. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 15.03.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 08:34
- 1
- 82
İkizi kadar benziyor! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
- 2
- 82
İkizi kadar benziyor! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
- 3
- 82
İkizi kadar benziyor! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
- 4
- 82
İkizi kadar benziyor! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
- 5
- 82
İkizi kadar benziyor! Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik