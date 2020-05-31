ANA SAYFA
İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika
Son dakika haberi; Vaka sayısının 400 bine yaklaştığı hayatının kaybedenlerin sayısının ise 4 bini aştığı Rusya'dan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili korkutan açıklama geldi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) virüsün peklenen ikinci dalgasının ne zaman geleceğine dair tahminini duyurdu ve bu kez daha şiddetli seyredeceğini belirtti. İşte o ürküten açıklamalar...
Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 10:13
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8