İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika

Popova, "Bu durum bizleri, kesinlikle bu sezon grip aşısı konusunda acele etmeye zorluyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki virüsün de bir hastada görülebileceği bir literatür verisi mevcut. Çinli ve diğer ülkelerden meslektaşlarımızın ortaya çıkardığı hem grip hem de Kovid-19'un birlikte ortaya çıkabileceği oldukça zor bir durum. Bu nedenle, sonbaharda insanları nasıl koruyacağımızı daha şimdiden düşünmeye başladık."