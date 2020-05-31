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İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika

Son dakika haberi; Vaka sayısının 400 bine yaklaştığı hayatının kaybedenlerin sayısının ise 4 bini aştığı Rusya'dan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili korkutan açıklama geldi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) virüsün peklenen ikinci dalgasının ne zaman geleceğine dair tahminini duyurdu ve bu kez daha şiddetli seyredeceğini belirtti. İşte o ürküten açıklamalar...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 10:13
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İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya 1 televizyonunda konuk olduğu sunucu Nailya Askerzade'nin programında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasının sonbaharda ortaya çıkacağı ve grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonlarınındaki iartışla birlikte daha şiddetli seyredebileceğini belirtti.

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İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika

Popova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bize göre en olası senaryolardan biri, koronavirüsün ikinci dalgasının sonbaharda, akut solunum yolu viral enfeksiyonlarının arttığı dönemde ortaya çıkmasıdır.

Koronavirüsün sonbahar döneminde artacağı büyük bir olasılıktır ve bu bizi endişelendiriyor. Korkuyoruz ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla, sonbahar mevsiminin solunum yolu virüsleri ile bir karışım enfeksiyonu verip vermeyeceğini hesaplamaya çalışıyoruz."

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İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika

Popova, "Bu durum bizleri, kesinlikle bu sezon grip aşısı konusunda acele etmeye zorluyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki virüsün de bir hastada görülebileceği bir literatür verisi mevcut. Çinli ve diğer ülkelerden meslektaşlarımızın ortaya çıkardığı hem grip hem de Kovid-19'un birlikte ortaya çıkabileceği oldukça zor bir durum. Bu nedenle, sonbaharda insanları nasıl koruyacağımızı daha şimdiden düşünmeye başladık."

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İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika

Grip aşısının Kovid-19'dan enfekte olmama şansını artırıp artırmayacağı sorusuna Popova şu yanıtı verdi:

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İkinci dalga için tarih verdiler! Rusya'dan korkutan koronavirüs açıklaması |Son dakika

"Bu öncelikle grip virüsünden koruyacaktır ve sonbaharda beklediğimiz zor dönemde hastalığın şiddetli seyrinin risklerini önemli ölçüde azaltacaktır."