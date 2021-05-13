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İki kadın akademisyen terörden temizlenen bölgede özel tuzaklarla gece kelebeklerini kayıt altına alıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feza Can ve araştırma görevlisi Dr. Başak Ulaşlı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Amanos Dağları'nda, gece kurdukları özel platformda hedef kitlelerindeki gece kelebeklerini kayıt altına alıyor. Prof. Dr. Feza Can, "Amacımız farklı bölgelerde değişik yöntemler kullanarak gece kelebeği türlerini ortaya çıkarmak" derken Dr. Başak Ulaşlı, "İki kadın olarak bu işi yapıyor olmak insanı hem zorluyor fakat kazandırdığı mutlulukta haz veriyor." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 15:36
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İki kadın akademisyen terörden temizlenen bölgede özel tuzaklarla gece kelebeklerini kayıt altına alıyor

İki kadın akademisyen bilimsel bir çalışma için coğrafi yapısı ve iklimiyle yaban hayatına yaşam alanı sunan Amanoslar'da gece kelebeklerinin izini sürüyor.

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İki kadın akademisyen terörden temizlenen bölgede özel tuzaklarla gece kelebeklerini kayıt altına alıyor

Can ve Ulaşlı, bu amaçla ilk olarak havanın kararmasıyla hedef kitlelerindeki kelebekleri ışığa çekmek için kurdukları perde ve ışık yardımıyla hazırladıkları tuzaklarda gece kelebeklerini gözlemeye başlıyor.

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İki kadın akademisyen terörden temizlenen bölgede özel tuzaklarla gece kelebeklerini kayıt altına alıyor

Sabah saatlerine kadar süren çalışmada, tanımlanmasına ihtiyaç duyulan türler ayrılarak tüplere alınıyor ve laboratuvar ortamında inceleniyor.

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İki kadın akademisyen terörden temizlenen bölgede özel tuzaklarla gece kelebeklerini kayıt altına alıyor

Gecenin karanlığında ve ıssızlığında zaman zaman da güvenlik güçlerinin desteğiyle kelebek izi süren kadınlar, yaptıkları çalışmayla Hatay'ın gece kelebeklerini kayıt altına alıyor.

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İki kadın akademisyen terörden temizlenen bölgede özel tuzaklarla gece kelebeklerini kayıt altına alıyor

Prof. Dr. Can yaptığı konuşmada, Amanoslar'daki gece kelebek türlerini çalışmak için 20 yıldan fazla bilimsel çalışma yürüttüğünü söyledi.