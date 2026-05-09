İki hafta boyunca kahve içmezseniz vücudunuzda neler olur?

İrlanda'da yapılan yeni araştırma, iki hafta boyunca kahve tüketmeyen bireylerde bağırsak bakterilerinden tansiyona, iltihap seviyelerinden hafızaya kadar birçok biyolojik değişim yaşandığını ortaya koydu. Çalışma, kahvenin etkisinin yalnızca kafeinle sınırlı olmadığını gösterirken, bağırsak-beyin bağlantısına dair dikkat çeken veriler sundu.

University College Cork araştırmacılarının yürüttüğü ve Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, düzenli kahve tüketiminin insan vücudunda düşündüğünden daha geniş etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.

Dr. John F. Cryan'ın öncülüğünde yürütülen araştırmada, toplam 62 sağlıklı yetişkin iki ayrı gruba ayrılarak incelendi. Katılımcıların 31'i düzenli olarak her gün kahve tüketen kişilerden oluşurken, diğer 31 kişi ise günlük yaşamında kahve içmeyen bireylerden seçildi.

Araştırmada iki hafta boyunca kahveyi bırakan bireylerde kan basıncı düşerken, bağırsak mikrobiyomu, iltihap göstergeleri ve bilişsel işlevlerde değişimler gözlendi. Bulgular, kahvenin yalnızca enerji veren bir içecek değil; bağırsak-beyin eksenini etkileyen biyolojik bir düzenleyici olabileceğine işaret etti.

KAHVE BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmaya göre düzenli kahve tüketen bireylerin bağırsak mikrobiyomu, kahve içmeyenlerden belirgin şekilde farklılaşıyor. Özellikle bazı bakteri türlerinin kahve tüketimiyle çoğaldığı, bazı türlerin ise baskılandığı görüldü.

Bilim insanları, kahvenin içerdiği yüzlerce bitkisel bileşiğin sindirim sisteminden geçerek bağırsakta bakterilerle etkileşime girdiğini belirtti. Bu durumun sindirim sistemi, bağışıklık dengesi ve zihinsel süreçler üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

İKİ HAFTALIK ARA TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Çalışmada en dikkat çekici değişimlerden biri kan basıncı seviyelerinde görüldü. Düzenli kahve tüketen katılımcıların, 14 günlük kahve bırakma sürecinde tansiyon değerlerinde düşüş yaşandı.

Araştırmacılar ayrıca kahveyle ilişkili metabolik bileşiklerin dışkı örneklerinde ciddi şekilde azaldığını tespit etti. Kahve tüketimi kesildiğinde, kahvenin desteklediği bazı bağırsak bakterilerinin de gerilediği kaydedildi.

BAŞ AĞRISI VE YORGUNLUK İLK GÜNLERDE ARTTI

Kahveyi bırakan katılımcılarda ilk günlerde baş ağrısı, uyku hali ve enerji düşüklüğü görüldü. Ancak birkaç gün içinde bu belirtilerin büyük bölümünün azaldığı aktarıldı. Araştırma ekibi, düzenli kafein tüketiminin beyinde alışkanlık oluşturduğunu ve ani bırakmanın kısa süreli yoksunluk etkileri yaratabileceğini belirtti.

HAFIZA PERFORMANSINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Deney sürecinde hafıza testleri de uygulandı. Sonuçlara göre kahve tüketimine yeniden başlayan gruplar arasında belirgin fark oluştu.

Kafeinsiz kahve tüketen katılımcıların sözel hafıza performansında iyileşme görülürken, kafeinli kahve tüketen grupta benzer bir gelişme tespit edilmedi. Bu durum, kahvenin etkilerinin yalnızca kafeinden kaynaklanmadığını ortaya koydu.

İLTİHAP GÖSTERGELERİ YENİDEN YÜKSELDİ

Araştırmada düzenli kahve tüketen bireylerin kanında iltihap göstergelerinin daha düşük olduğu gözlendi. Ancak kahve tüketimi bırakıldığında bu biyolojik avantajın tersine döndüğü kaydedildi.

Katılımcılar yeniden kahve içmeye başladığında özellikle kafeinli kahvenin iltihap belirteçlerini tekrar aşağı çektiği görüldü. Uzmanlar, kahvenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin uzun vadeli sağlık açısından önemli olabileceğini değerlendiriyor.

KAHVENİN ETKİSİ YALNIZCA KAFEİN DEĞİL

Araştırma, kafeinsiz kahvenin de bağırsak bakterileri üzerinde önemli değişimler oluşturduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kahvenin etkisi yalnızca kafeinden değil; polifenoller, organik asitler ve kavrulma sırasında oluşan bitkisel bileşiklerden kaynaklanıyor. Bu bileşiklerin bağırsak bakterileriyle etkileşime girerek metabolizma ve nörolojik süreçleri etkileyebileceği ifade edildi.

GABA SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacıların en dikkat çekici bulgularından biri ise beynin sakinleşme mekanizmasında görev alan GABA ile ilgili oldu. Düzenli kahve tüketen bireylerde, bağırsakta ölçülen GABA seviyelerinin daha düşük olduğu görüldü. Ayrıca bilişsel sağlıkla ilişkilendirilen bazı mikrobiyal bileşiklerin de kahve tüketimiyle değiştiği belirlendi.

GABA nedir?

GABA (Gama-aminobütirik asit), beyindeki sinir hücrelerinin aşırı çalışmasını dengeleyen ve merkezi sinir sistemini sakinleştiren temel nörotransmitterlerden biri olarak görev yapıyor. Beynin doğal "denge mekanizması" olarak tanımlanan bu kimyasal yapı; stres seviyesinin kontrol altında tutulmasına, uyku düzeninin korunmasına ve zihinsel gevşemenin sağlanmasına yardımcı oluyor.

