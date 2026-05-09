İki hafta boyunca kahve içmezseniz vücudunuzda neler olur?

Araştırmada düzenli kahve tüketen bireylerin kanında iltihap göstergelerinin daha düşük olduğu gözlendi. Ancak kahve tüketimi bırakıldığında bu biyolojik avantajın tersine döndüğü kaydedildi.

Araştırma, kafeinsiz kahvenin de bağırsak bakterileri üzerinde önemli değişimler oluşturduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kahvenin etkisi yalnızca kafeinden değil; polifenoller, organik asitler ve kavrulma sırasında oluşan bitkisel bileşiklerden kaynaklanıyor. Bu bileşiklerin bağırsak bakterileriyle etkileşime girerek metabolizma ve nörolojik süreçleri etkileyebileceği ifade edildi.

GABA SEVİYELERİNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacıların en dikkat çekici bulgularından biri ise beynin sakinleşme mekanizmasında görev alan GABA ile ilgili oldu. Düzenli kahve tüketen bireylerde, bağırsakta ölçülen GABA seviyelerinin daha düşük olduğu görüldü. Ayrıca bilişsel sağlıkla ilişkilendirilen bazı mikrobiyal bileşiklerin de kahve tüketimiyle değiştiği belirlendi.