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Haberler Galeri İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Vahşi doğadaki bazı karşılaşmalar görenleri şaşkına çeviriyor. "Yaşamak için öldür" felsefesinin geçerli olduğu doğada bu kez iki dev karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:50
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İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...
İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir karşılaşma kameralara yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...
İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...

Suya girmek isteyen gergedan hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

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İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...
İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...

Su aygırı ilk önce tehdit gördüğü gergedanı bölgeden uzaklaştırmak için mücadele sergiledi. Ancak gergedan bölgeden uzaklaşmadı.

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İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...
İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...

Başka bir su aygırının daha bölgeye gelmesinin ardından birleşen ikili gergedana saldırdı.

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İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...
İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı gergedanı...

O anlar ise kameralara böyle yansıdı.