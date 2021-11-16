İki devin karşılaşması kamerada! Yanına arkadaşını alan su aygırı, gergedanı...

Vahşi doğadaki bazı karşılaşmalar görenleri şaşkına çeviriyor. "Yaşamak için öldür" felsefesinin geçerli olduğu doğada bu kez iki dev karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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