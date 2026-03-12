İki bardak çayı 300 liraya satan esnafa ceza: Zabıta el koydu

Kamuya açık alanlarda izinsiz faaliyet gösteren seyyar satıcıların düzenekleri kaldırıldı. Yapılan denetimlerde seyyar satıcılara ait eşyalar toplandı. Ekipler tarafından 82 tabure, 25 plastik sehpa, 2 semaver ve 1 tost makinesi muhafaza altına alındı. Ayrıca 17 ateş ocağı ve 130 muhtelif malzemeye el kondu.

DENETİMLER DEVAM EDİLECEK

İzinsiz seyyar faaliyetlerin ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sahilevleri başta olmak üzere kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Kamusal alanların düzeninin korunması, kent estetiğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kararlılık vurgusu yapıldı.