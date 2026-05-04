Iğdır’da arı saldırısı: 4 binlik sürü panikledi, 400 küçükbaş hayvan ezilerek telef oldu
Iğdır'da yaylaya götürülen küçükbaş hayvan sürüsü, arazide bulunan arı kovanlarının bulunduğu noktadan geçerken saldırıya uğradı. Panikleyen hayvanların kaçış sırasında birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçükbaş telef oldu. Olayda 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ARILARIN SALDIRDIĞI SÜRÜ PANİKLEDİ
Çetin Naral'a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, yaylaya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Sürü, arazide bulunan yaklaşık 200 arı kovanının yer aldığı bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası panikleyen koyun ve kuzular, kontrolsüz şekilde kaçmaya başladı.
KAÇIŞ SIRASINDA EZİLEREK TELEF OLDULAR
Korkuyla hareket eden hayvanlar, sulama kanalının altındaki boşluğa düştü. Bu noktada sıkışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu.
Yetkililer, kesin sayının yapılacak inceleme sonrası netleşeceğini belirtti.
5 KİŞİ YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sırasında arı saldırısına maruz kalan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı.
TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK
Olayın ardından Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin bölgede detaylı tespit çalışması yapacağı bildirildi.
Yetkililer, hayvan kaybının boyutu ve zararın kapsamının resmi raporla netleşeceğini ifade etti.