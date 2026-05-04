Iğdır’da arı saldırısı: 4 binlik sürü panikledi, 400 küçükbaş hayvan ezilerek telef oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA | AA

Iğdır'da yaylaya götürülen küçükbaş hayvan sürüsü, arazide bulunan arı kovanlarının bulunduğu noktadan geçerken saldırıya uğradı. Panikleyen hayvanların kaçış sırasında birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçükbaş telef oldu. Olayda 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Iğdır’da arı saldırısı sonucu yaşanan olay, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü kırsal alanda meydana geldi. Hakmehmet ile Ağaver köyleri arasında ilerleyen sürü, arıların bulunduğu alana girmesiyle kontrolden çıktı. Yetkililer, olayın detaylarının yapılacak incelemeyle netleşeceğini bildirdi.
ARILARIN SALDIRDIĞI SÜRÜ PANİKLEDİ

Çetin Naral'a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, yaylaya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Sürü, arazide bulunan yaklaşık 200 arı kovanının yer aldığı bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası panikleyen koyun ve kuzular, kontrolsüz şekilde kaçmaya başladı.

KAÇIŞ SIRASINDA EZİLEREK TELEF OLDULAR

Korkuyla hareket eden hayvanlar, sulama kanalının altındaki boşluğa düştü. Bu noktada sıkışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu.

Yetkililer, kesin sayının yapılacak inceleme sonrası netleşeceğini belirtti.

5 KİŞİ YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında arı saldırısına maruz kalan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı.

TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Olayın ardından Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin bölgede detaylı tespit çalışması yapacağı bildirildi.

Yetkililer, hayvan kaybının boyutu ve zararın kapsamının resmi raporla netleşeceğini ifade etti.

TANIK: "ARI VURMADI, EZİLME SONUCU OLDU"

Olay sırasında bölgede bulunan İsmail Naral, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu."

OLAYIN ETKİSİ VE BEKLENTİLER

Yaşanan olay, bölgede hayvancılıkla uğraşan üreticiler açısından ciddi kayıp olarak değerlendiriliyor. Yapılacak resmi tespitlerin ardından zararın boyutu ve olası destek mekanizmalarının netleşmesi bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Iğdır'da kaç hayvan telef oldu?
İlk belirlemelere göre yaklaşık 400 küçükbaş hayvan telef oldu. Kesin sayı yapılacak inceleme sonrası netleşecek.

Hayvanlar neden telef oldu?
Arı saldırısı sonrası panikleyen sürü kaçış sırasında birbirini ezerek telef oldu.

Olayda yaralanan var mı?
Evet, arı saldırısı sırasında 5 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer olayla ilgili ne yapacak?
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM ekipleri bölgede hasar tespit çalışması gerçekleştirecek.

