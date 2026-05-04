Iğdır’da arı saldırısı: 4 binlik sürü panikledi, 400 küçükbaş hayvan ezilerek telef oldu

"Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu."

Yaşanan olay, bölgede hayvancılıkla uğraşan üreticiler açısından ciddi kayıp olarak değerlendiriliyor. Yapılacak resmi tespitlerin ardından zararın boyutu ve olası destek mekanizmalarının netleşmesi bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Iğdır'da kaç hayvan telef oldu?

İlk belirlemelere göre yaklaşık 400 küçükbaş hayvan telef oldu. Kesin sayı yapılacak inceleme sonrası netleşecek.

Hayvanlar neden telef oldu?

Arı saldırısı sonrası panikleyen sürü kaçış sırasında birbirini ezerek telef oldu.

Olayda yaralanan var mı?

Evet, arı saldırısı sırasında 5 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer olayla ilgili ne yapacak?

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM ekipleri bölgede hasar tespit çalışması gerçekleştirecek.