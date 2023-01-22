İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar! Şoför ile kadının sözleri pes dedirtti

İstanbul Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde birlikte olan çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla kayda aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs 50 yaşındaki şoförü A.Ş. ile 58 yaşındaki N.G. isimli kadın gözaltına alınmıştı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı. Mahkemede savunma yapan ikilinin sözleri ise herkesi şaşırttı.