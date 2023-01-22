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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar! Şoför ile kadının sözleri pes dedirtti

İstanbul Şişli'de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde birlikte olan çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla kayda aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs 50 yaşındaki şoförü A.Ş. ile 58 yaşındaki N.G. isimli kadın gözaltına alınmıştı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılama usulü ile dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı. Mahkemede savunma yapan ikilinin sözleri ise herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.01.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 13:37
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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar! Şoför ile kadının sözleri pes dedirtti

Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A. isimli kişi, bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini fark etti.

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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar! Şoför ile kadının sözleri pes dedirtti

Çiftin cep telefonuyla görüntülerini kaydeden E.A. polisi aradı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, olay yerine gittiklerinde İETT otobüsünün hareket ettiğini gördü.

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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar! Şoför ile kadının sözleri pes dedirtti

Polis, İETT şoförüyle konuştu, ancak kadını otobüste bulamadı. Olayı ihbar eden E.A. polise olanları anlatıp elindeki görüntüleri verdi. Bunun üzerine otobüs şoförü A.Ş. (50) gözaltına alındı.

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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar! Şoför ile kadının sözleri pes dedirtti

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüne göre iki sanığa 15 gün içinde savunma yapmaları için yazı gönderildi.

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İETT otobüsünde cinsel ilişki davasında karar! Şoför ile kadının sözleri pes dedirtti

Ancak sanıklar bu süre içinde yazılı savunmalarını sunmadılar. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, şoför A.Ş.'nin ifadesinde N.G.'nin eski tanıdığı olduğunu, buluştuklarında otobüs içinde cinsel ilişki yaşadıklarını söylediğine yer verdi.