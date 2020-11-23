İçme suyu hattından çıkanı görünce hayrete düştüler! Suların az akmasının sebebi...

Son dakika haberi... Mahalle sakinleri suyun az aktığını bildirmesi üzerine ekipler hattı kontrol için çalışma başlattı. Ekipler içme suyu hattından öyle bir şey çıkardılar ki hayrete düştüler. Bakın suyun az akmasının sebebi ne çıktı?