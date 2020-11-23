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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İçme suyu hattından çıkanı görünce hayrete düştüler! Suların az akmasının sebebi... İçme suyu hattından çıkanı görünce hayrete düştüler! Suların az akmasının sebebi...
Son dakika haberi... Mahalle sakinleri suyun az aktığını bildirmesi üzerine ekipler hattı kontrol için çalışma başlattı. Ekipler içme suyu hattından öyle bir şey çıkardılar ki hayrete düştüler. Bakın suyun az akmasının sebebi ne çıktı?
Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 16:38
Mahalle sakinleri suyun az aktığını bildirmesi üzerine ekipler hattı kontrol için çalışma başlattı. Ekipler içme suyu hattından öyle bir şey çıkardılar ki hayrete düştüler. Bakın suyun az akmasının sebebi ne çıktı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Manisa'da MASKİ ekiplerince, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesinde vatandaşın suyun az aktığını bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.
"BİZLERİ ŞAŞIRTTI"
Hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden
5 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökünü çıkardı. Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, " Mahallemizde bulunan içme suyu şebekemizde su kesintileri ve su basıncı azlığı yaşıyorduk. Bu nedenle MASKİ ekiplerimiz detaylı incelemenin ardından sorunu bularak kısa sürede çözüme kavuşturdu. İçme suyu borularının içerisinden 5 metrelik ağaç kökü çıkması bizleri şaşırttı. Şuan kesintisiz ve sağlıklı suyumuza kavuştuk." dedi.
İşte içme suyu hattından çıkan kunduz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.