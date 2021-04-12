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İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi: 2021 Ramazan tedbirleri neler? Hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan kısıtlamaları...
Son dakika.. Ramazan tedbirleri neler? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hangi kısıtlamaların uygulanacağı da gündeme geldi. Son günlerde hangi kısıtlamaların uygulanacağı konusunda araştırmalar hız kazanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafınan valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderildi. Bu gelişmelerin ardından hangi yasakların uygulanacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 Ramazan tedbirleri neler? Hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan genelgesi...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 10:31
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