En acı tesadüf! İbrahim Yıldız'ın mezarını paylaştı: "Buraya defnedilen çok şanslı derdik"

Altı ay önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaşam savaşını kaybetti.

Kartal Soğanlık'taki Safa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan ablasının, "Ablan kurban olsun sana İbrahim... Ablasının gülü..." feryatları, törene katılanların hafızalarından silinmeyecek bir iz bıraktı.

"BURAYA DEFNEDİLEN ÇOK ŞANSLI DERDİK"

Kardeşinin mezarının, evlerinin salonundan göründüğünü ifade eden Altınay, daha önce aralarında geçen bir diyaloğu şu sözlerle paylaştı:

"Hayırlı sabahlar bir tanem... Ne derdik hep? 'Buraya defnedilen çok şanslı' ve bu mümkün değildi... Seni salondan izleme fırsatı veren Rabbime hamdolsun. Babacığım ne yaptı etti, seni bize yakın etti. Rahmetin bol olsun."