En acı tesadüf! İbrahim Yıldız'ın mezarını paylaştı: "Buraya defnedilen çok şanslı derdik"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve aylardır verdiği yaşam savaşını kaybeden 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, evlerinin karşısındaki mezarlığa defnedilmişti. Genç oyuncunun vefatının ardından ablasından yürek burkan bir paylaşım geldi.

Altı ay önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaşam savaşını kaybetti.

"ABLAN KURBAN OLSUN SANA"

Kartal Soğanlık'taki Safa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan ablasının, "Ablan kurban olsun sana İbrahim... Ablasının gülü..." feryatları, törene katılanların hafızalarından silinmeyecek bir iz bıraktı.

İbrahim Yıldız'ın vefatının ardından ablası Ela Altınay, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

"BURAYA DEFNEDİLEN ÇOK ŞANSLI DERDİK"

Kardeşinin mezarının, evlerinin salonundan göründüğünü ifade eden Altınay, daha önce aralarında geçen bir diyaloğu şu sözlerle paylaştı:

"Hayırlı sabahlar bir tanem... Ne derdik hep? 'Buraya defnedilen çok şanslı' ve bu mümkün değildi... Seni salondan izleme fırsatı veren Rabbime hamdolsun. Babacığım ne yaptı etti, seni bize yakın etti. Rahmetin bol olsun."

SANAT DÜNYASI YASTA

Genç yaşta hayata veda eden Yıldız'ın ölümü, beraber çalıştığı oyuncu dostları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Aylardır yoğun bakımda tedavi gören oyuncu İbrahim Yıldız'dan 27 yaşındaydı. Sanata olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı ve zamanla bu tutku onun hayatının merkezine yerleşti.

Eğitim hayatında Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında aldığı yoğun eğitim, yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirmesinde önemli rol oynadı.

İbrahim Yıldız, 'Duy Beni', 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ta' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerde rol almıştı.

