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İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri büyük bir merakla İBB burs sonuçlarını bekliyor. Burs başvurularının tamamlanmasının üzerinden neredeyse 2 ay geçti. Başvuru sahipleri, sonuçların neden açıklanmadığı merak ederken bir yandan da sonuç tarihini sorguluyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 13:19
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İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İBB burs sonuçları tarihi, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. 2022-2023 İBB burs sonuçlarının henüz açıklanmamış olması, başvuru yapan öğrencilerde büyük merak uyandırdı. Başvuların üzerinden yaklaşık 2 geçti. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

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İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

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İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak