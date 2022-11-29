İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar?

İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencileri büyük bir merakla İBB burs sonuçlarını bekliyor. Burs başvurularının tamamlanmasının üzerinden neredeyse 2 ay geçti. Başvuru sahipleri, sonuçların neden açıklanmadığı merak ederken bir yandan da sonuç tarihini sorguluyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli bursu ne zaman yatar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 13:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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