15 Temmuz 2023, Cumartesi
Hüzün ve gurur aynı gün! Unutmadık, unutmayacağız | Hain darbe girişiminin 7’nci yılında şehitlikler ziyaret edildi
15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Türkiye'nin aydınlık geleceğine hain darbe girişiminde bulundu. Türk milleti Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, ABD ve Batı'nın maşası FETÖ'cü teröristlere karşı kahramanca bir duruş sergiledi. 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümü sebebiyle birçok ilde şehitlikler ziyaret edildi. İşte il il o görüntüler...
Giriş Tarihi: 15.07.2023 13:20
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