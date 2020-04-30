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Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

11 ayın sultanı, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Ramazan ile bu denli bütünleşen hurma oruç açarken tercih ediliyor. Peki, oruç açarken neden hurma tercih edilir? Sağlık uzmanları hurma ile iftarı açmanın nedenlerini açıkladı. İşte orucu hurma ile açmanın nedenleri ve hurmanın mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 13:56
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Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Ramazan ile bu denli bütünleşen hurma oruç açarken tercih ediliyor. Peki, hurma nasıl bu kadar Ramazan ayıyla bütünleşti? Oruçaçarken neden hurma tercih edilir? Sağlık uzmanları hurma ile iftarı açmanın nedenlerini açıkladı. İşte orucu hurma ile açmanın nedenleri ve hurmanın mucizevi faydaları...

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Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

Ramazan ayı denilince ilk akla gelen şeylerde biri de hurma oluyor. Peki, çeşitlere ayrılan ve fiyatları çeşitlerine göre değişiklik gösteren hurma meyvesi nasıl bu kadar Ramazan ayıyla bütünleşti?

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Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

Oruç açarken neden hurma tercih edilir? İslam alimleri ve sağlık uzmanları hurma ile iftarı açmanın nedenlerini farklı şekillerde yorumluyor.

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Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

Hz. Peygamber (s.a.s ), Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen hurma için "Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir." (Tirmizî, "Savm", 10) buyurmuştur.

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Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

Sahabeden Selman el-Farisî'nin (r.a.) aktardığına göre, Peygamberimiz'in (s.a.s) tüm sahabelere Ramazanayının rahmet, mağfiret ve bereket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ashabına yaptığı konuşması esnasında , bir sahabe "Ey Allah'ın elçisi! Hepimiz iftar verecek güce sahip de iliz ki" söyleminde bulunur. Bunun üzerine Hz. Peygamber sahabeye cevaben, "Allah, bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir" buyurdu.