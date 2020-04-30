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Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?
11 ayın sultanı, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Ramazan ile bu denli bütünleşen hurma oruç açarken tercih ediliyor. Peki, oruç açarken neden hurma tercih edilir? Sağlık uzmanları hurma ile iftarı açmanın nedenlerini açıkladı. İşte orucu hurma ile açmanın nedenleri ve hurmanın mucizevi faydaları...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 13:56
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