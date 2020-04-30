Hurma’nın faydaları nelerdir? Oruç açarken neden hurma tercih edilir?

Sahabeden Selman el-Farisî'nin (r.a.) aktardığına göre, Peygamberimiz'in (s.a.s) tüm sahabelere Ramazanayının rahmet, mağfiret ve bereket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ashabına yaptığı konuşması esnasında , bir sahabe "Ey Allah'ın elçisi! Hepimiz iftar verecek güce sahip de iliz ki" söyleminde bulunur. Bunun üzerine Hz. Peygamber sahabeye cevaben, "Allah, bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir" buyurdu.