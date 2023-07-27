27 Temmuz 2023, Perşembe
Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı 🚛 'Şahmeran'a 50 bin TL harcadı görenler gözlerine inanamıyor
Yurt dışından emekli olduktan sonra memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine gelen 67 yaşındaki Adem Polat, topladığı hurda malzemelerle kamyonet tasarladı. 50 bin lira maliyetle saatte 110 kilometre hıza ulaşan kamyonet tasarlayan Polat, görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:31
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