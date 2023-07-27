Hurda malzemelerle kamyonet tasarladı 🚛 ’Şahmeran’a 50 bin TL harcadı görenler gözlerine inanamıyor

50 BİN LİRAYA MAL OLDU

9 yıl önce yurt dışından dönüş yaptığını belirten Adem Polat, "Yurt dışında 40 yıl inşaat işlerinde çalıştım. Yurt dışından gelince boş duramadım ve köyümde kendi imkanlarım dahilinde bir şeyler üretmeye başladım. Daha sonra böyle bir araç yapmaya karar verdim. Ufak tefek eksikleri olsa da böyle bir aracı tasarlamayı başardım. Aracımın ismini şahmeran koydum. Aracım şu ana kadar 50 bin liraya mal oldu. Trafikten men edilmiş, hurda bir aracın sadece motor ve şasesini aldım. Aracın her aksamını farını, sinyalini, stop lambasını, kaportasını, kasasını, kapılarını, camlarını hepsini ben yaptım." dedi.