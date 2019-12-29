Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın memleketi neresi! O röportaj sonrası merak uyandırdı

İkilinin 1963 yılında birlikte katıldıkları Ses Dergisi günlerinden bahsederken mayo kardeşliği ile tanışma anıları dikkat çekti. Hülya Koçyiğit programda o anları şöyle anlattı:

"Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama 'Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, böyle görüntünüzü alacağız' dediler ve soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses 'Ben bikini giyeceğim sen benim mayomu giyebilirsin' dedi. O gün başlayan dostluk, ne mutlu ki seni tanıdım." Ajda Pekkan da "Babam da bana niye bikini giydin?" dediğinde de "Benim canım arkadaşım Hülya'ya vermiştim mayomu" demiştim diyerek 17'li yaşlarına döndüler, o günleri konuştular. Pekkan'ın "Şimdilerde olmayan arkadaşlıklar o zamanlarda vardı" sözleri dikkat çekti.