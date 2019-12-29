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Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın memleketi neresi! O röportaj sonrası merak uyandırdı
Türk sinemasının başarılı oyuncularına Hülya Koçyiğit ve Türk pop müziğinin önemli sesi Ajda Pekkan yarım asrı geçen dostluklarının sırrını anlattı. Hülya Koçyiğit'in TRT2 ekranında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programına konuk olan Ajda Pekkan, ünlü oyuncuyla dostluğunun nasıl başladığını anlattı. Pekkan, "Şimdilerde olmayan arkadaşlıklar o zamanlarda vardı" diyerek Koçyiğit ile yarım asır önce yaşadığı bir anısını programda izleyicilerle paylaştı. Bu haber ardından vatandaşlar Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın hakkında internet üzerinden aramalara başladı. Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın memleketi neresi? sorusu akıllara geldi. İşte Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan'ın o röportajları ve merak edilen sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 14:14
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