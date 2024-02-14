14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

Aralarında miras yüzünden çıkan tartışmada kabin memuru olan yeğenleri Diba Z.'ye hakaret ederek tehdit eden TV sunucusu yenge ile dayı ceza aldı. Bu gelişme sonrası intikam için akılalmaz bir plan yapan ikili, yeğenlerinin hastane ve dava gibi özel kayıtlarını pilot olan sevgilisi Berk E. ile paylaştı. Savcılık, genç kadının özel hayatı ile ilgili bilgilere polisler tarafından erişildiğini tespit etti. Polislere "görevi kötüye kullanma", dayı ile yengeye ise "azmettirme" suçundan soruşturma açıldı.

Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:04
  • 1
  • 5
Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

Akrabaları ilginç bir soruşturmanın tarafı yapan olay 2021 yılının nisan ayında yaşandı. İddiaya göre 30 yaşındaki kabin memuru Diba Z., pilot olan erkek arkadaşı Berk E. ile birlikte olduğu sırada Berk E.'nin sosyal medya hesabına sevgilisi aleyhine mesajlar gelmeye başladı. Mesajları atan Diba Z.'nin televizyon sunucusu yengesi Canan B.'ydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

YEĞENİNİN ÖZEL BİLGİLERİNİ BULUP SEVGİLİSİNE ATTI
Aileler arasında tartışmalar vardı. Hatta 2022 yılında Diba Z.'nin İzmir'de yaşayan dayısı Cesur A. ile boşandığı eşi Canan B. yeğenine "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hapis ve adli para cezası bile aldı. Genç kız annesiyle birlikte izini kaybettirmek için İstanbul'a taşınsa da iddiaya göre davanın olduğu dönem yengesi, "elim kolum seni işinden ettiririm, rezil ederim" tehditlerinde bulundu.

  • 3
  • 5
Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

Ve sonrasında da dediğini yaptı. Yeğeninin erkek arkadaşına, sevgilisinin olaylara karıştığını, GBT'sinin fotoğrafını, hastane kayıtları ve özel bilgilerini attı.

  • 4
  • 5
Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

SAVCILIK BAKANLIĞA YAZDI, POLİSLERİN SIZDIRDIĞINI BULDU
Yengesinin özel bilgilerini erkek arkadaşına gönderdiğini öğrenen Diba Z., İstanbul'a döndü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Savcılık, Canan B. ve eski eşi Cesur A.'nın Diba Z. İle aralarında miras yüzünden anlaşmazlık olduğunu belirledi. İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazan savcılık, şüphelilerin Diba Z'nin özel hayatın gizliliği ile ilgili bilgilerine tanıdık bir kamu personeli aracılığı ile eriştiğinin anlaşıldığını, hangi memurun araştırma yaptığını sordu. Gelen yazı cevabında 2 polis memurunun genç kadının kimlik bilgilerine girerek araştırma yaptığı belirtildi.

  • 5
  • 5
Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE AZMETTİRME SORUŞTURMASI
Dayı ve yengenin elde ettiği bilgilerde Diba Z.'nin hangi ilaçları kullandığı, hangi hastanede hangi bölümlerde tedavi gördüğü ve davalarına ilişkin tüm detaylarının olduğunu kaydeden savcılık, bu bilgileri polislerden alıp genç kadının erkek arkadaşına attıklarını ifade etti. Canan B. ve Cesur A.'nın polis memurlarını ikna edip azmettirdiğini, gizli kalması gereken bilgileri alıp paylaştıklarını belirten savcılık, polislerin de suç işlediklerini kaydetti. Canan ve Cesur çiftinin "görevi kötüye kullanmaya azmettirme", 2 polis memurunun da "görevi kötüye kullanma" suçlarını İzmir'de işlediklerini belirten savcılık dosyayı yetkisizlikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.