Hostes kadına yenge ile dayıdan akılalmaz tuzak! Polislerle işbirliği yapıp bilgileri sevgiliye sızdırdılar

Aralarında miras yüzünden çıkan tartışmada kabin memuru olan yeğenleri Diba Z.'ye hakaret ederek tehdit eden TV sunucusu yenge ile dayı ceza aldı. Bu gelişme sonrası intikam için akılalmaz bir plan yapan ikili, yeğenlerinin hastane ve dava gibi özel kayıtlarını pilot olan sevgilisi Berk E. ile paylaştı. Savcılık, genç kadının özel hayatı ile ilgili bilgilere polisler tarafından erişildiğini tespit etti. Polislere "görevi kötüye kullanma", dayı ile yengeye ise "azmettirme" suçundan soruşturma açıldı.