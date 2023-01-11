Hollywood filmlerine taş çıkartacak hikaye! Bakan Kurum paylaştı: O yangında eşini bırakmadı, biz de onları bırakmayız

Antalya'da 2 yıl önce çıkan ve 10 gün süren yangında, evini alevler sarınca felçli eşi Ayşe Deniz'e, "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek ölümü göze alan 71 yaşındaki İbrahim Deniz'in hikayesi belgesel oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "O yangında eşini bırakmadı. Biz de onları bırakmayız" diyerek İbrahim Deniz'in yaşam hikayesini paylaştı.