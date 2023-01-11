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Hollywood filmlerine taş çıkartacak hikaye! Bakan Kurum paylaştı: O yangında eşini bırakmadı, biz de onları bırakmayız

Antalya'da 2 yıl önce çıkan ve 10 gün süren yangında, evini alevler sarınca felçli eşi Ayşe Deniz'e, "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek ölümü göze alan 71 yaşındaki İbrahim Deniz'in hikayesi belgesel oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "O yangında eşini bırakmadı. Biz de onları bırakmayız" diyerek İbrahim Deniz'in yaşam hikayesini paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:50
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Hollywood filmlerine taş çıkartacak hikaye! Bakan Kurum paylaştı: O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 35 yıl önce hayatlarını birleştiren ve çocukları olmayan İbrahim ve Ayşe Deniz çifti, zorlu yaşam şartlarına rağmen birbirlerine hep destek oldu.

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Hollywood filmlerine taş çıkartacak hikaye! Bakan Kurum paylaştı: O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız

28 Temmuz 2021 tarihinde çıkan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında dakikalar içinde evine yaklaşan alevleri far eden İbrahim Deniz ilk iş olarak felçli eşi Ayşe Deniz'i kurtarmak istedi. Ancak eşini dışarı çıkaramadı.

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Hollywood filmlerine taş çıkartacak hikaye! Bakan Kurum paylaştı: O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız

Sürükleyerek odadan çıkarmak istedi yine başarılı olamadı.

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Hollywood filmlerine taş çıkartacak hikaye! Bakan Kurum paylaştı: O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız

Alevler artık bir saniye ötesinde idi. Bunu gören Ayşe Deniz ısrar ederek eşine "Beni bırak, sen canını kurtar" dedi. İbrahim Deniz eşinin ısrarına rağmen "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" dedi. Artık alevler bir adım ötesinde evini sarmıştı...

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Hollywood filmlerine taş çıkartacak hikaye! Bakan Kurum paylaştı: O yangında eşini bırakmadı, biz de onu bırakmayız

'BİR KİŞİ ÇEKİP BİZİ KURTARDI'

İbrahim Deniz, bu sırada evlerinin önüne gelen tanımadığı bir kişinin her bitti dediği anda bir kişinin "Amca seni kurtaracağım." dediğini duyduğunu söyledi. Bir anda derin bir nefes alan İbrahim deniz tanımadığı kişiye, "Ben canımı kurtarırım. Felçli hanımımı kurtar." diye seslendi.