Hırsız kadınlar yakayı ele verdi! Kendilerini bakın nasıl kamufle etmişler

İstanbul'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki kadın hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin suç ortaklarıyla birlikte bir otoparka gelip dairelere çıkarak hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Şüphelilerin hırsızlık esnasında kendilerini kamufle etmekte kullandıkları peruk ve gözlüklerle, sahte ikiz plakalar ele geçirildi.