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Hırsız kadınlar yakayı ele verdi! Kendilerini bakın nasıl kamufle etmişler

İstanbul'da çok sayıda eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki kadın hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin suç ortaklarıyla birlikte bir otoparka gelip dairelere çıkarak hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Şüphelilerin hırsızlık esnasında kendilerini kamufle etmekte kullandıkları peruk ve gözlüklerle, sahte ikiz plakalar ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:42
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Hırsız kadınlar yakayı ele verdi! Kendilerini bakın nasıl kamufle etmişler

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı.

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Hırsız kadınlar yakayı ele verdi! Kendilerini bakın nasıl kamufle etmişler

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini tespit etti.

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Hırsız kadınlar yakayı ele verdi! Kendilerini bakın nasıl kamufle etmişler

Görüntülerde çalıntı bir otomobille binanın otoparkına gelen şüphelilerin, yukarıdaki katlara çıkarak dairelerden hırsızlık yaptıkları ardından çaldıklarıeşyalarla otoparktan kaçtıkları görüldü.

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Hırsız kadınlar yakayı ele verdi! Kendilerini bakın nasıl kamufle etmişler

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen şüphelilerden 52 yaşındaki Güldeste Y. ile 45 yaşındaki Melek Y.'yi Ümraniye'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

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Hırsız kadınlar yakayı ele verdi! Kendilerini bakın nasıl kamufle etmişler

Şüphelilerden Güldeste Y.'nin hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 7 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Melek Y.'nin ise hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası ile 11 adet yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.