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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor

Hintli dayı herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli biri yine adından söz ettirmeyi başardı. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:24
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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı, yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
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Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor