Hintli dayı milyonları şaşırtmaya devam ediyor! Yine yaptı yapacağını

Türkiye'de 'Hintli dayı' lakabıyla tanınan ve yaptığı ilginç yemeklerle yaptıklarıyla bilinen kişi yine şaşırtmaya devam ediyor. Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli biri yine adından söz ettirmeyi başardı. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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