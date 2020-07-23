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Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı

Sosyal video paylaşım sitesi YouTube'da Village Food Factory isimli kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı şaşırtmaya devam ediyor. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 01:57
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Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı, yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
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Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
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Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
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  • 422
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor!