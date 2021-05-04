ANA SAYFA
Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...
Yazın başlaması ve sıcak havaların gelmesini simgeleyen Hıdırellez bu sene de geldi çattı. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez'in yaklaşmasıyla birlikte bu gün de nelerin yapıldığı merak edilmeye başlandı. Peki, Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? İşte maddeler halinde "Hıdırellez'de neler yapılır? sorusunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 16:26
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14