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Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...

Yazın başlaması ve sıcak havaların gelmesini simgeleyen Hıdırellez bu sene de geldi çattı. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez'in yaklaşmasıyla birlikte bu gün de nelerin yapıldığı merak edilmeye başlandı. Peki, Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? İşte maddeler halinde "Hıdırellez'de neler yapılır? sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 16:26
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Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...

Anadolu kültüründe önemli yeri olan Hıdırellez kutlamaları başlıyor. Hıdrellez, baharla birlikte vücut bulan taze hayatın simgesi olarak dikkat çekiyor. Baharın gelişinin, doğanın yeşillenmesinin, canlanışının kutlanması için şenlikler düzenleniyor. Koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacak olan Hıdırellez ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Hıdırellez için bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yapılamayacak.

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Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...

HIDIRELLEZ NEDİR?

Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdırellez", asırlardır nesilden nesile aktarılıyor. Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve gelenekleriyle dikkati çekiyor.

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Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

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Hıdırellez duası ve dilekleri nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır? Maddeler halinde Hıdırellez gelenekleri...

Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.

İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.