05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

Hıdırellez Bayramı mesajları araştırılmaya başlandı. Bolluk, bereket ve yazın habercisi Hıdırellez gününü sevdikleriyle paylaşma isteyenler arama motorlarında "En yeni, farklı ve anlamlı Hıdırellez mesajları"nı araştırmaya başladı. İşte sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:46
  • 1
  • 17
HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

Hıdırellez mesajları 2023 aratılan konular arasında yerini aldı. Sevdikleriyle yazın müjdecisi Hıdırellez Bayramı'nı kutlamak isteyenler arama motorlarında, "Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları!" araştırıyor. İşte sizin için en yeni, anlamlı, kısa Hıdırellez mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

HIDIRELLEZ MESAJLARI 2023

Darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu; ab-ı hayat aşkına dileklerimizin dile geldiği, umudumuzun yeniden yeşerdiği #Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

  • 3
  • 17
HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

Baharın gelmesiyle toprağın bereketlenmesini, tabiatın dirilişini müjdeleyen #Hıdırellez Bayramını gönülden kutluyorum.Hıdırellezin tüm halkımıza bolluk, bereket getirmesini, hayırlara vesile olmasını, sağlık getirmesini diliyorum.

  • 4
  • 17
HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

Darda kalanların zorda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas'ın buluştukları gündür Hıdırellez. Dualarımız kabul olsun.. Hoş geldin Doğa sevgisinin, bereketin ve umudun günü #Hıdırellez'i kutluyor.

  • 5
  • 17
HIDIRELLEZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | Sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, eşe, dosta Hıdırellez mesajları! En anlamlı, kısa, uzun, farklı resimli gönder!

Bugünün ülkemize huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum…

#Hıdırellez herkes için umutların ve güzelliklerin müjdecisi olsun.