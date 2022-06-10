10 Haziran 2022, Cuma
Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa'yı karıştıran olay
Küçük bir uçak, Avrupa'yı karıştırdı. Bulgaristan tarafından yapılan açıklamada, Beechcractf isimli uçağın izinsiz bir biçimde 4 Avrupa ülkesini geçtiği ifade edildi. Kısa sürede verileri devre dışı bırakmayı başararak Sırbistan, Romanya, Polonya ve Slovakya üzerinden geçen uçak Karadeniz kıyılarında terk edilmiş halde bulundu.
Giriş Tarihi: 10.06.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 16:19
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