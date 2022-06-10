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Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa'yı karıştıran olay

Küçük bir uçak, Avrupa'yı karıştırdı. Bulgaristan tarafından yapılan açıklamada, Beechcractf isimli uçağın izinsiz bir biçimde 4 Avrupa ülkesini geçtiği ifade edildi. Kısa sürede verileri devre dışı bırakmayı başararak Sırbistan, Romanya, Polonya ve Slovakya üzerinden geçen uçak Karadeniz kıyılarında terk edilmiş halde bulundu.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 16:19
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Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa’yı karıştıran olay
Bulgaristan tarafından açıklanan bilgilere göre, gizemli bir uçak pek çok Avrupa ülkesinden izinsiz bir şekilde geçti. Şimdi Bulgar makamları, her yerde bu izinsiz uçuş yapan gizemli pilotu arıyor.
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Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa’yı karıştıran olay
Bulgaristan, dün akşam saatlerinde hava sahalarında küçük bir uçak tespit edince alarma geçti. İçişleri Bakanı Boiko Rashkov'a göre iki kişilik Beechcracft uçağı Macaristan'dan kalktı ve ardından da Polonya ile Slovakya üzerinden uçtu.
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Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa’yı karıştıran olay
Ardından da pilotun kısa sürede Sırbistan ve Romanya'da geçiş yapıp Karadeniz kıyılarına indiği düşünülüyor.
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Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa’yı karıştıran olay
Gizemli uçak Buhovsti'nin kuzeydoğu bölgesindeki özel bir havaalanının pistinde motur sıcak halde bulundu. Brandayla kapanan uçağın mürettabatından ise hiçbir iz yoktu.
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Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa’yı karıştıran olay
Uçağın 60 yaşında olduğu tespit edilirken, Bulgarsitan Savunma Bakanlığı şüpheli uçağın uçuş planı olmadığının, vericilerini devre dışı bıraktığını ve radyo mesajlarıa ya da görsel sinyallere yanıt vermediği belirtildi.