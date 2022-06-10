Hiçbir ülke ne olduğunu anlayamadı! Kimseye yakalanmadan havada sınırları aştı! Avrupa'yı karıştıran olay

Küçük bir uçak, Avrupa'yı karıştırdı. Bulgaristan tarafından yapılan açıklamada, Beechcractf isimli uçağın izinsiz bir biçimde 4 Avrupa ülkesini geçtiği ifade edildi. Kısa sürede verileri devre dışı bırakmayı başararak Sırbistan, Romanya, Polonya ve Slovakya üzerinden geçen uçak Karadeniz kıyılarında terk edilmiş halde bulundu.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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