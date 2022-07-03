Hiç para harcamadan ormanda yaptı! Milyonlarca kişi bu anı izledi | Görenler gözlerine inanamadı

Son dönemlerde YouTube üzerinden paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar trendler arasına girmeyi başarıyor. Genç Youtuberların ormanın derinliklerinde hiç para harcamadan doğadan topladıkları malzemelerle yaptıkları yapılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak bir kişi ilkel malzemelerle öyle bir şey yaptı ki görenler hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 03.07.2022 07:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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